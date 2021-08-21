Кинолог раскрыл правила поведения при встрече с бродячими собаками

Глава федерации кинологов Голубев призвал не кормить и не согревать бродячих собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как следует себя вести при встрече с бродячими собаками. Этот вопрос касается не только безопасности человека, но и возможной помощи животному, сообщает РИА Новости.

Голубев раскрыл россиянам правила поведения при столкновении с бездомными животными. При встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить их для помещения в приют. Кроме того, следует передать данные в органы государственного ветеринарного надзора.

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Кинолог также призвал россиян не кормить и не согревать собак, обустраивая теплые будки, поскольку эти действия усугубляют проблему. Привыкнув к этой территории, животные станут считать ее своей и будут нападать на чужаков. «Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий»,— предупредил специалист.

Лучше всего добиться отлова животного и его помещения в приют, подчеркнул Голубев. Эти действия обеспечат собаке доступ к еде и место жительства. Программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» также позволяет справиться с проблемой бродячих стай.

«Не оставляя ситуацию с нахождением безнадзорных животных без внимания, вы не только помогаете животному, вы также помогаете обезопасить общество от возможной агрессии со стороны бездомных стай», — призвал кинолог. Он также попросил россиян перечислять средства только проверенным приютам для животных, чтобы деньги не попали к мошенникам.

Ранее в Госдуме предложили наказывать местные власти за нападения бродячих собак. Эту инициативу выдвинул председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.