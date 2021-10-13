Россиянам запретили содержать дома лис

Верховный суд России отказался убрать лис из списка животных, которых запрещается содержать дома. Обсуждение запрета было связано с жалобой россиянина на норму, сообщает РИА Новости.

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Разбирательство началось после того, как мужчина обратился в суд с иском, так как решил приобрести одомашненную новосибирскую лису, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Животное относится к виду «обыкновенная лисица», который нельзя содержать в домашних условиях. По словам россиянина, подобная порода не опасна для человека.

Он также обеспокоился, что животное могут изъять, что повлияет на состояние лисы. «Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или невозможности правильно добывать пищу», — пояснил истец.

Однако суд отклонил иск и отказался убирать лис из списка животных, так как изменение правовых актов не входит в компетенцию ведомства. В суде отметили, что список запрещенных к содержанию животных формировался экспертами из РАН, зоопарка Москвы и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

В сентябре Верховный суд также запретил держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. Поводом для разбирательств стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Женщине назначили штраф за курятник на участке.