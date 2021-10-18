В правительстве поддержали штрафы для безответственных владельцев кошек и собак

Российское правительство одобрило наказание, которое предложила ввести Мособлдума за неправильное обращение с домашними животными. Кабмин поддержал законопроект о введении штрафов для безответственных владельцев кошек и собак. Предварительные суммы взысканий названы на сайте Мособлдумы.

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В пресс-службе областного парламента отметили, что правила содержания животных уже прописаны в законодательстве, но их несоблюдение никак не регулируется. За первое нарушение норм предложили штрафовать на суммы от 500 до 1,5 тысячи рублей, а за повторное — от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. Законопроект получил от правительства ряд замечаний, в Мособлдуме пообещали их проработать и направить документ на рассмотрение в Госдуму.

По закону животные дома или в приютах должны получать соответствующий уход, своевременную ветеринарную помощь и не мешать сожителям или соседям в многоквартирных домах. Хозяева также должны обеспечивать безопасность окружающих при выгуле, не использовать питомца в предпринимательской деятельности и своевременно за ним убирать.

В конце сентября российское правительство поддержало поправки в законодательство, которые позволяют региональным властям устанавливать детали содержания и выгула домашних животных. На местном уровне разрешается определить предельную численность питомцев на жилплощади, длину поводка и минимальный возраст для самостоятельных прогулок с собакой. Ранее Госдума запретила судебным приставам отнимать животных за долги хозяев. Закон принят в третьем (окончательном) чтении, но не распространяется на питомцев, которых используют для заработка.