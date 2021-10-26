Названы районы Москвы с самым большим числом шлагбаумов

Сайт мэра Москвы: в столице установлено более семи тысяч законных шлагбаумов

В общей сложности в Москве установлено более семи тысяч разрешенных шлагбаумов. Больше всего подобных ограждений находится в районах Центрального административного округа (ЦАО). Лидеров рейтинга назвали на сайте мэрии столицы.

В ЦАО находится самое большое число шлагбаумов — более 2,6 тысячи объектов. На второй строчке рейтинга расположился Северный административный округ (САО) с 1,1 тысячи подобных ограждений. Тройку лидеров замкнул Западный административный округ (ЗАО) с показателем в 622 шлагбаума. Чуть меньше ограждений оборудовано в Восточном административном округе (ВАО) — 619 штук.

Расположение шлагбаумов контролирует Госинспекция по недвижимости. Учет помогает властям следить за «эффективностью обследования территории города». В большинстве случаев шлагбаумы устанавливают, чтобы наладить парковочные места во дворах или на территориях рядом с офисами. Решение об оборудовании шлагбаума во дворе принимают на собрании собственников, инициативу должны одобрить власти округа.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подсчитала число аварий на дорогах c пострадавшими от наезда транспорта, на основе чего определила, какие районы столицы считаются самыми опасными для пешеходов. Лидером рейтинга стал Пресненский район с 36 подобными ДТП с января 2021 года.