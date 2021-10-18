Названы самые опасные для пешеходов районы Москвы

ГИБДД: больше всего пешеходов с начала 2021-го пострадало в Пресненском районе Москвы

Столичная Госавтоинспекция подсчитала число аварий на дорогах c пострадавшими от наезда транспорта пешеходами. С начала 2021 года в Москве случилось около 2000 подобных ДТП, в которых 110 человек погибли и еще 1927 были ранены, передают «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

Больше всего происшествий на дорогах с участием пешеходов зарегистрировали в Восточном (253 аварии), Юго-Восточном (225 аварий) и Северном административных округах (213 аварий) соответственно.

Самыми опасными с точки зрения частоты наезда на людей транспорта в ГИБДД назвали Пресненский район с 36 подобными ДТП с января 2021-го и Люблино с аналогичным показателем, далее идет Выхино-Жулебино и Марьино (по 32 ДТП), Даниловский район (29 ДТП), Южное Бутово (29 аварий), районы Соколиная гора и Можайский с числом аварий в 28 и 27 соответственно.

Ранее Минтранспорта и Министерство внутренних дел (МВД) России заявили о планах разработать специальные Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Ведомства собираются закрепить определение для средств индивидуальной мобильности, в том числе гироскутеров и сигвеев, установить ограничения по максимальной скорости, ввести новые дорожные знаки.