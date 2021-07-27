Раскрыт секрет топовой освещенности Москвы

Мэрия Москвы рассказала, как городу удается занимать топовые позиции в мире по уровню ночной подсветки. Власти раскрыли детали работы специальной лаборатории, которая устраивает проверки освещенности дорог, парков и даже квартир москвичей, сообщается на портале mos.ru.

Технический надзор за наружными электросетями столицы — от фонарей до архитектурной подсветки — осуществляют специалисты «Моссвета». Инженеры следят за тем, чтобы яркость вечернего мегаполиса была постоянной, а освещение на крупных магистралях обеспечивало безопасность водителям и пассажирам.

«Для проверки дорог специалисты пользуются "яркомером" — цифровой камерой, которая измеряет уровень яркости дорожного покрытия. Она устанавливается за лобовым стеклом машины и подсоединяется к компьютеру со специальным программным обеспечением. В зависимости от интенсивности движения каждая дорога имеет свою категорию: А, Б или В (по убывающей степени загруженности). Все дороги категорий А (МКАД, Третье транспортное кольцо, Ленинградское и Рублевское шоссе) и Б (например, улицы Шоссейная и Люблинская) проходят инспекцию ежегодно», — пояснили в городской администрации. Для дорог категории А норма освещенности — две канделы на квадратный метр, а для самой ненагруженной дороги — 0,4 канделы, добавил старший инженер предприятия «Моссвет» Олег Половинкин.

Освещенность дворов, парков, скверов, квартир инженеры измеряют в люксах при помощи люксметра — небольшой коробочки со светочувствительным элементом. У любой детской и спортивной площадки показатель должен равняться десяти, а у дворовой территории — четырем.

«Раньше москвичи жаловались на темноту, а в последнее время поступает много заявок по поводу излишней яркости улиц. Например, из-за новых диодных фонарей, потому что у них свет белого спектра. Как правило, нарушений нормы у таких фонарей все-таки нет, просто жители столицы к ним не привыкли», — уточнил Половинкин.

Специалисты «Моссвета» рекомендуют населению сообщать о любых проблемах с освещением. Заявку для проведения проверки можно оставить на портале «Наш город».

За последнее десятилетие Москва увеличила количество архитектурно-художественной подсветки на улицах в четыре раза. В 2018 году город оказался в пятерке самых освещенных столиц мира, наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио, Парижем, и удерживает лидирующую позицию до сих пор.