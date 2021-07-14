Москва поборется за звание столицы дизайна

В финале международного конкурса «Мировая столица дизайна» (World Design Capital (WDC)) оказалась Москва. Российский мегаполис поборется за звание лучшего в оформлении городских пространств, сообщает портал mos.ru.

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Конкурс каждые два года проводится Всемирной организацией дизайна (World Design Organization). Города соревнуются в эффективном и технологичном использовании улиц для экономического, социального, культурного и экологического развития. Москва оказалась в шорт-листе наряду с мексиканской Тихуаной и Сан-Диего в Калифорнии (США). Победителя назовут в октябре.

«Сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательных для креативных предпринимателей и инвесторов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мировую столицу дизайна выбирают не только для присвоения городам особого статуса, но и для обмена лучшими практиками в урбанистике. Дизайнеры и чиновники из разных стран находят на конкурсе национальных и международных партнеров для совместных проектов.

Первой мировой столицей дизайна в 2008 году признали итальянский Турин. Подобного звания удостаивались Сеул (Южная Корея) в 2010 году, Хельсинки (Финляндия) в 2012 году, Кейптаун (ЮАР) в 2014-м. В 2022 году звание лучшего по дизайну города получит испанская Валенсия.

В 2018 году Москве присвоили статус одной из пяти самых освещенных столиц мира. За последнее десятилетие количество подсвеченных зданий в городе увеличилось в четыре раза — с 600 до 2500.