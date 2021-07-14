В «Москва-Сити» скупили апартаменты

В первом полугодии 2021 года в международном деловом центре «Москва-Сити» было куплено 147 апартаментов — на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?

Суммарный бюджет проданных лотов достиг 11,5 миллиарда рублей — показатель в два раза превысил значение первого полугодия 2020 года. В этот период в башне «Федерация» продали почти все платиновые апартаменты, которые характеризуются наиболее высокой ценой за квадратный метр. Эксперты объяснили подобный рост продаж низкими ставками по ипотеке и вкладам, «альтернативой которым стали вложения в качественную недвижимость».

Средний бюджет проданных апартаментов достиг 78 миллионов рублей, что на 63 процента больше показателя в первом полугодии 2020-го. Что касается стоимости «квадрата», то его средневзвешенная цена до выросла до 686 тысяч рублей — на 24 процента больше, чем в прошлом году.

В июне 2021 года специалисты компании Skolkovo Realty провели исследование, в рамках которого определили, жители каких городов, без учета Москвы и Подмосковья, больше всего интересовались недвижимостью в «Москва-Сити». Лидерами рейтинга стали петербуржцы. В топ-3 вошли жители Нижнего Новгорода и Новосибирска.