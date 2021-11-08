Назван способ заставить россиян копить на пенсию

К формированию пенсионных сбережений россиян могут подтолкнуть налоговые стимулы. Такой способ заставить россиян копить на пенсию назвал глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости.

Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирование со стороны государства, уверен он. Также Греф считает, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы. «Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами», — сказал глава Сбербанка.

Материалы по теме Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин? Не ставят крест. Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?

Ранее Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции. По его мнению, в этом могут помочь облигации федерального займа (ОФЗ). Он объяснил, что номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка.

Как говорил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше. По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33 процента по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80 процентам благодаря добровольным системам пенсионного накопления.

Поэтому откладывать на пенсию лучше с первого дохода. В этом случае даже небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов.