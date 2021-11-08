Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции

Защитить сбережения от роста цен в стране могут облигации федерального займа России. Об этом РИА Новости рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

Он объяснил, что номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Греф добавил, что отказываться от сбережений следует, лишь когда инфляция удваивает цены за пару недель, как в Зимбабве.

1 ноября стало известно, что ставки по вкладам в России превысили восемь процентов годовых на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процентов. Таким образом они могут догнать инфляцию, которая по итогам октября может составить не менее восьми процентов. О росте доходности по вкладам заявили сразу несколько банков из топ-50.

Ранее экономист Алексей Коренев в разговоре с «Лентой.ру» назвал облигации высшей категории надежности идеальным вариантом для начинающего инвестора, который не хочет глубоко вникать в тему изучения ценных бумаг и постоянно следить за рынком. «Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, “Роснефти”, то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять», — объяснил эксперт.