Экономика
 
Последние новости
Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
Коронавирус оказался способен запускать другое смертельное заболевание
В Госдуму внесли проект о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Лавров предостерег вооружающих Украину после применения беспилотников в Донбассе
Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева объявили в розыск
Москвичам обозначили сроки прихода зимы 
Трусова выиграла Гран-при США с переломом стопы
Протестующие пришли поддержать Ассанжа к суду Лондона
Украина отчиталась о вакцинации 30 процентов взрослых граждан от COVID-19
Новости партнеров

Экономист дал рекомендации по хранению сбережений в условиях укрепления рубля

Экономист Коренев назвал недвижимость, валюту и облигации лучшими вариантами инвестиций
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rick Wilking / Reuters

Даже в условиях укрепления рубля одним из лучших вариантов хранения сбережений и инвестиций является валюта, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал доллары, евро, а также недвижимость, облигации и фонды коллективного инвестирования лучшими вариантами для долгосрочного хранения средств.

Россиянам часто рекомендовали хранить сбережения в долларах, поскольку исторически он всегда дорожал к отечественному рублю. Но в последнее время благодаря рекордным ценам на энергоносители и политике ЦБ российская валюта начала укрепляться, а долларовые накопления перестали казаться настолько надежными. Тем не менее, по словам Коренева, бежать и продавать доллары не стоит.

Деньги любят терпеливых

«Я бы не советовал сейчас закупаться рублями — больше потеряете на издержках. К тому же рубль не будет откатываться вечно хотя бы потому, что правительству невыгодно иметь крепкую валюту. Думаю, доллар вполне может дойти до 67-68 рублей, на этом уровне его можно будет покупать. А вот продавать оснований нет никаких. Это очень надежная валюта, так что главное не суетиться. Деньги любят терпеливых», — дал рекомендации экономист.

Для того, чтобы определить наиболее адекватный для себя инвестиционный инструмент, по словам Коренева, нужно, прежде всего, определиться с горизонтами и рисками, которые готов взять на себя человек. Одно дело, когда деньги готовы держать год, другое — когда лет десять, и совсем отличная история — когда формируются пенсионные накопления, и впереди есть около 30 лет, отметил эксперт. Экономист объяснил, что если предполагается долгосрочное инвестирование, как минимум на пять лет, то имеет смысл закупиться валютой как раз сейчас, в период ее просадки. За пять-десять лет рубль неизбежно подешевеет относительно доллара и евро.

«Чаще всего россияне отдают предпочтение покупке недвижимости, логично апеллируя к тому, что она постоянно растет в цене и с каждым годом становится все менее доступной. Но надо понимать, что, во-первых, покупаете вы квартиру в новостройке, а продавать, скорее всего, будете уже в старом доме. Непонятно, что там будет с инфраструктурой: может, откроют метро, и квартира сразу вырастет в цене, а может, построят очистные сооружения, тогда с реализацией возникнуть сложности. Так что в этом плане я советую осторожно относиться к такого вида инвестициям, хотя и признаю, что он является одним из самых популярных», — сказал эксперт.

Идеальным вариантом для начинающего инвестора, который не хочет глубоко вникать в тему изучения ценных бумаг и постоянно следить за рынком, экономист считает облигации высшей категории надежности, которые могут стать отличным инструментом с фиксированной доходностью.

«Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, “Роснефти”, то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять», — объяснил Коренев.

Еще одним удобным вариантом приумножить свои сбережения экономист считает фонды коллективного инвестирования (ПИФы). Главное перед тем, как вложить средства, проверить, как долго работает фонд, насколько стабильно и не было ли к нему претензий со стороны регулятора.

«В ПИФах ваши деньги поступают в общий котел, этими средствами распоряжается управляющая компания, которая самостоятельно вкладывает средства в разные активы. В какие — это уже головная боль специалистов компании, а не держателя. ПИФы крайне популярны среди тех, кто не хочет разбираться в рынке. Конечно и они являются темой для изучения, но не настолько сложной, чтобы ее нельзя было освоить обычному человеку», — считает экономист.

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 27 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4511,11 пункта (минус 0,58 процента), индекс РТС — до 1907,39 пункта (минус 0,46 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Акции «Лукойла» установили рекорд
Акции конкурента Instagram обрушились
Акции проблемного китайского застройщика подскочили
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
18:3026 октября

«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие путем выпуска облигаций

11:4526 октября

Победу над энергокризисом в Европе связали с отказом от газа

11:1426 октября

«АвтоВАЗ» запретит продавать автомобили без наценки

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
10:5726 октября

В России приготовились к рекордному приросту мигрантов

10:1926 октября

ЦБ захотел активнее громить российские банки

10:1326 октября

Индекс Мосбиржи сохранил позиции

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
09:4726 октября

Владельцами российского софта оказались несуществующие компании

08:5526 октября

США и Канада обошли Россию по продаже угля в Китай

07:4426 октября

Российские банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона

Россия
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
«Жизнь моего сына в смертельной опасности»
Этого ребенка спасут дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Российская экономика лишится миллиона россиян
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
СберБанк опубликовал график работы в период нерабочих дней
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
«Мемная» криптовалюта обновила исторический рекорд
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Курс биткоина рухнул
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников высказался об устремившихся в Турцию и Египет россиянах
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Бой Емельяненко — Джонсон набрал на Okko более 5 600 000 просмотров
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников дал совет любителям сладкого
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Мат в онлайн-кинотеатрах предложили запретить
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
У нового Toyota Crown появится версия для плохих дорог
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
Fiat показал два новых микроавтобуса на платформе Peugeot
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Hyundai Creta получила новую версию в России
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Представлен «заряженный» Chevrolet Corvette Z06
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Все материалы