Экономист дал рекомендации по хранению сбережений в условиях укрепления рубля

Даже в условиях укрепления рубля одним из лучших вариантов хранения сбережений и инвестиций является валюта, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал доллары, евро, а также недвижимость, облигации и фонды коллективного инвестирования лучшими вариантами для долгосрочного хранения средств.

Россиянам часто рекомендовали хранить сбережения в долларах, поскольку исторически он всегда дорожал к отечественному рублю. Но в последнее время благодаря рекордным ценам на энергоносители и политике ЦБ российская валюта начала укрепляться, а долларовые накопления перестали казаться настолько надежными. Тем не менее, по словам Коренева, бежать и продавать доллары не стоит.

Деньги любят терпеливых

«Я бы не советовал сейчас закупаться рублями — больше потеряете на издержках. К тому же рубль не будет откатываться вечно хотя бы потому, что правительству невыгодно иметь крепкую валюту. Думаю, доллар вполне может дойти до 67-68 рублей, на этом уровне его можно будет покупать. А вот продавать оснований нет никаких. Это очень надежная валюта, так что главное не суетиться. Деньги любят терпеливых», — дал рекомендации экономист.

Для того, чтобы определить наиболее адекватный для себя инвестиционный инструмент, по словам Коренева, нужно, прежде всего, определиться с горизонтами и рисками, которые готов взять на себя человек. Одно дело, когда деньги готовы держать год, другое — когда лет десять, и совсем отличная история — когда формируются пенсионные накопления, и впереди есть около 30 лет, отметил эксперт. Экономист объяснил, что если предполагается долгосрочное инвестирование, как минимум на пять лет, то имеет смысл закупиться валютой как раз сейчас, в период ее просадки. За пять-десять лет рубль неизбежно подешевеет относительно доллара и евро.

«Чаще всего россияне отдают предпочтение покупке недвижимости, логично апеллируя к тому, что она постоянно растет в цене и с каждым годом становится все менее доступной. Но надо понимать, что, во-первых, покупаете вы квартиру в новостройке, а продавать, скорее всего, будете уже в старом доме. Непонятно, что там будет с инфраструктурой: может, откроют метро, и квартира сразу вырастет в цене, а может, построят очистные сооружения, тогда с реализацией возникнуть сложности. Так что в этом плане я советую осторожно относиться к такого вида инвестициям, хотя и признаю, что он является одним из самых популярных», — сказал эксперт.

Идеальным вариантом для начинающего инвестора, который не хочет глубоко вникать в тему изучения ценных бумаг и постоянно следить за рынком, экономист считает облигации высшей категории надежности, которые могут стать отличным инструментом с фиксированной доходностью.

«Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, “Роснефти”, то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять», — объяснил Коренев.

Еще одним удобным вариантом приумножить свои сбережения экономист считает фонды коллективного инвестирования (ПИФы). Главное перед тем, как вложить средства, проверить, как долго работает фонд, насколько стабильно и не было ли к нему претензий со стороны регулятора.

«В ПИФах ваши деньги поступают в общий котел, этими средствами распоряжается управляющая компания, которая самостоятельно вкладывает средства в разные активы. В какие — это уже головная боль специалистов компании, а не держателя. ПИФы крайне популярны среди тех, кто не хочет разбираться в рынке. Конечно и они являются темой для изучения, но не настолько сложной, чтобы ее нельзя было освоить обычному человеку», — считает экономист.

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 27 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4511,11 пункта (минус 0,58 процента), индекс РТС — до 1907,39 пункта (минус 0,46 процента).