Индекс Мосбиржи упал на 0,6 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 27 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4511,11 пункта (минус 0,58 процента), индекс РТС — до 1907,39 пункта (минус 0,46 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:07 стали «Магнит» и «Лукойл». Акции этих компаний подорожали не более чем на процент. Бумаги остальных компаний из данного списка подешевели.

Курс доллара составил 69,48 рубля (минус 0,05 рубля), курс евро — 80,62 (минус 0,03 рубля). Биткоин торговался по 60 880 долларов за монету (минус 2,4 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,79 доллара за баррель (минус один процент), марки WTI — по 83,67 доллара (минус 1,13 процента). Газовые фьючерсы стоили 1080 долларов за тысячу кубометров.