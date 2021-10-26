Акции «Лукойла» установили рекорд

Акции компании «Лукойл» в ходе торгов во вторник, 26 октября, установили исторический рекорд, впервые превысив отметку в 7500 рублей.

В 13:41 мск они торговались на Московской бирже по 7508,5 рубля за штуку. На 14:10 акция стоила 7476,5 рубля (плюс 0,47 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).

«Лукойл» также находится в лидерах «голубых фишек» Мосбиржи. Впереди него НЛМК (плюс 1,93 процента, 233,26 рубля за акцию), «Роснефть», «Магнит» и «Газпром». Бумаги «Лукойла» растут на фоне нового подорожания нефти в конце прошлой недели. На 13:50 Brent стоила 85,22 доллара за баррель (плюс 0,06 процента), нефть марки WTI — 83,72 доллара (минус 0,05 доллара).

В начале августа «Лукойл» занял третье месте в рейтинге самых дорогих брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость компании оценили в 423,4 миллиарда рублей. Впереди «Лукойла» оказались Сбер (730,6 миллиарда) и «Газпром» (496 миллиардов).