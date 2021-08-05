Названы самые дорогие бренды России

Консалтинговая компания Brand Finance назвала самые дорогие бренды России. Ежегодный рейтинг опубликован на ее сайте, его лидером стал Сбер.

За последний год стоимость бренда Сбер снизилась на 13 процентов и составляет 730,6 миллиарда рублей (9,3 миллиарда долларов). На втором месте — «Газпром» (496 миллиардов рублей при росте на 3,1 процента), на третьем — «Лукойл» (423,4 миллиарда, рост на 14,2 процента).

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Также в первую пятерку вошли бренды «Роснефти» (272,8 миллиарда рублей, рост на 11,2 процента) и РЖД (237,5 миллиарда рублей, рост на 19,4 процента).

Шестое место заняла сеть продуктовых магазинов «Пятерочка», в прошлом году не входившая в первую десятку, — 234,8 миллиарда рулей и рост почти в два раза за год. Седьмое место досталось ВТБ (175 миллиардов рублей, снижение на 1,6 процента), восьмое — конкуренту «Пятерочки», сети «Магнит» (169,1 миллиарда рублей, снижение на 2,1 процента).

Восьмое и девятое места заняли МТС и «Яндекс»: 141,5 и 133,3 миллиарда рублей, снижение на 4,4 процента и рост на 14 процентов соответственно.

Общая стоимость 50 наиболее дорогих российских брендов в 2021 году составила 4,8 триллиона рублей, что на четыре процента больше, чем год назад. При этом самым дорогим сектором российской экономики стал нефтегазовый, на который приходится девять компаний из топ-50. Их совокупная стоимость их брендов достигла 1,7 триллиона рублей.

