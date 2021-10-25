Акции проблемного китайского застройщика подскочили

Акции проблемного китайского застройщика Evergrande подскочили на торгах на Гонконгской бирже. Как сообщает Reuters, в рост пошли ценные бумаги подразделения по производству электромобилей, поскольку обремененная долгами компания сообщила, что намерена сделать его своим основным бизнесом.

В ходе торгов в понедельник, 25 октября, акции Evergrande выросли на 6 процентов, China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd — на 17 процентов. Однако в ходе сессии бумаги Evergrande растеряли преимущество и подешевели на 0,7 процента, акции подразделения электромобилей выросли на 9,5 процента.

Ранее в октябре стало известно, что компания начнет выпускать электромобили марки Hengchi в 2022 году. Производственная площадка находится в китайском портовом городе Тяньцзинь. Местное правительство заявило, что будет координировать действия с финансовыми учреждениями, чтобы поддержать Evergrande и помочь компании добиться массового производства. Уже к 2025 году Evergrande планирует выпускать и продавать один миллион электрокаров в год. Позднее председатель компании Хуэй Ка Янь объявил, что производство электрокаров станет для компании основным бизнесом.

Также на росте акций сказались и новости о возобновлении строительства более 10 объектов. Строительство разморозили в шести городах страны, включая Шэньчжэнь, Дунгуань, Цзянмэнь, Шаньвэй, Чжухай и Чжуншань. Один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande находится на грани дефолта. Его общий долг составляет 305 миллиардов долларов.