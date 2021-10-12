Проблемный китайский застройщик переключился на электрокары

Проблемный китайский застройщик Evergrande, оказавшийся на грани дефолта из-за долгов, переключился на производство электрокаров. Компания начнет выпускать электромобили марки Hengchi в 2022 году, сообщает CNBC.

Производственная площадка находится в китайском портовом городе Тяньцзинь. Местное правительство заявило, что будет координировать действия с финансовыми учреждениями, чтобы поддержать Evergrande и помочь компании добиться массового производства. Уже к 2025 году Evergrande планирует выпускать и продавать один миллион электрокаров в год.

Акции China Evergrande New Energy Vehicle Group выросли на утренних торгах в Гонконге на 10 процентов, после чего рост снизился до 4,56 процента.

Evergrande выйдет на конкурентный рынок электромобилей в стране, которая является мировым лидером в производстве электрокаров. Быстрый рост китайского электромобильного сектора связан с государственными субсидиями. Правительство выделило пять миллиардов долларов, чтобы побудить граждан к приобретению электрокаров. Власти некоторых регионов Китая предложили налоговые льготы и другие финансовые стимулы производителям.

Из-за размера общего долга Evergrande в 305 миллиардов долларов Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Поскольку застройщик пропустил третий раунд выплат по облигациям, дефолт может быть официально объявлен 18-19 октября.

