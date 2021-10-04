В Гонконге приостановлена торговля акциями одного из крупнейших застройщиков

Один из крупнейших застройщиков Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гонконгской биржи.

«Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00 (04.00 мск). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что азиатский фондовый рынок оказался под ударом из-за долгов крупнейшего китайского застройщика China Evergrande и на фоне кризиса в связи с распространением «дельта»-штамма коронавируса. В ходе торгов Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) достиг нового 11-месячного минимума и снизился на 0,3 процента к середине сессии, а ранний рост акций банков и недвижимости немного снизился. Снижение прибыли привело к дефициту в бюджетах.

Помимо увеличения объема обязательств, Китай сталкивается и с другими трудностями. Перебои в электроэнергии из-за «зеленой» политики председателя КНР Си Цзиньпина привели к сокращению производства в промышленных центрах. Негативно на бизнесе сказался и дефицит угля, из-за которого многие предприятия остались без электричества.