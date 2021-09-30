Энергетический кризис ударил по экономике Китая

Дефицит энергоснабжения ударил по экономике Китая. Согласно данным Национального бюро статистики, индекс деловой активности в промышленности впервые с начала пандемии упал с 50,1 пункта в августе до 49,6 пункта в сентябре.

Бум в строительстве и производстве стал основным двигателем восстановления Китая в 2021 году и продолжает играть важную роль в экономическом росте. Промышленность требует много электричества, генерацию которого китайские провинции стремятся ограничить, чтобы выполнить цели Пекина по снижению выбросов углекислого газа. В то же время уголь — основной источник электроэнергии — дорожает из-за высокого спроса, что усугубляет проблемы в обеспечении предприятий электричеством. Из-за энергетического кризиса фабрики сокращают производства, что ставит под угрозу экономику государства. Это также может привести к проблемам в других странах, так как кризис промышленности Китая создаст дополнительную нагрузку на глобальные цепочки поставок.

Старший экономист по Китаю из Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард считает, что спад производства в Китае не связан с нехваткой энергии. «На самом деле промышленность начала сокращаться еще до недавних перебоев в электроэнергии», — заявил он. Согласно прогнозам Эванса-Причарда, кризис промышленности Китая продолжит усугубляться.

По некоторым показателям Китай продемонстрировал уверенный рост. Так, например, индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 47,5 пункта до 53,2 пункта, что показывает улучшение потребительского спроса. Индекс деловой активности по оценке Caixin вырос с 49,2 пункта до 50 пунктов, что указывает на стабильную активность в сентябре после снижения в августе.

Однако общая экономическая картина вызывает беспокойство экономистов. Аналитики из Nomura, Bank of America и Goldman Sachs снизили свои прогнозы по увеличению ВВП Китая в 2021 году. Эксперты видят угрозу для роста экономики в дефиците электроэнергии. Финансисты из Goldman Sachs также посчитали риском долговой кризис крупнейшего застройщика China Evergrande.

