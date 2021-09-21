Китайской экономике предсказали торможение

Рост экономики Китая затормозится в период до 2023 года. Как сообщает Bloomberg, экономисты из Bank of America предсказали более медленные темпы развития, чем ожидалось изначально.

Эксперты понизили свои прогнозы на 2021 и 2022 годы до 8 процентов и 5,3 процента, тогда как раньше экономике Китая пророчили рост на 8,3 процента и на 6,2 процента соответственно. К 2023 году банк предсказывает увеличение ВВП КНР на 5,8 процента вместо предполагаемых ранее 6 процентов. Также экономисты прогнозируют более умеренную инфляцию в трехлетний период.

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Согласно исследованию банка, замедление темпов роста экономики Китая во многом связано со снижением внутреннего спроса. Основные причины торможения экономики, по мнению экспертов, заключаются в новых вспышках «дельта»-штамма коронавируса, жестких регулирующих мерах китайского правительства, а также в политике декарбонизации, которая сокращает производство сырьевых товаров.

«Мы все еще считаем, что политику смягчат в четвертом квартале, поскольку дальнейшее замедление роста в ближайшие месяцы подтвердит, что августовская слабость не была единовременным событием, и вызовет политическую реакцию», — рассказали экономисты.

В начале сентября Народный банк Китая (аналог центрального банка) отказался принять меры для ускорения экономического роста. Страна не будет вводить дополнительные стимулы для бизнеса, так как, по мнению властей, текущие экономические условия не требуют масштабной поддержки со стороны государства.

