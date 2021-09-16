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В Китае начали сажать в тюрьму за неверие в национальную экономику

FT: Китайские власти начали атаку на независимых экономических блогеров
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Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти Китая начали борьбу с финансовыми блогами и сайтами, которые публикуют информацию о национальной экономике. В отдельных случаях речь идет даже об арестах блогеров и блокировке их аккаунтов, пишет Financial Times.

По данным издания, в тюрьму попал финансовый обозреватель Хуан Шэн из провинции Гуандун, у которого в социальных сетях было более пять миллионов подписчиков. Аккаунт в социальной сети Weibo другого блогера Сюй Сяофэна перестал обновляться в июле, а все записи еще одного аналитика И Вэя исчезли.

В Пекине объясняют свои действия борьбой с манипулированием биржевыми котировками, которые позволяют брокерам получать прибыль, искусственно снижая и повышая стоимость акций. Однако, как говорится в материале, под удар попадают и те эксперты, что призывают не верить официальным данным о состоянии экономики.

Один из собеседников издания назвал происходящее серьезным ударом по китайскому рынку, ведь теперь инвесторы лишились одного из источников информации. В последнее время с данными по поводу китайских компаний ситуация обстоит все хуже.

Эксперт по китайскому рынку предположил, что карательные меры коснутся каждого, кто попытается по-своему интерпретировать экономические данные. Другой собеседник заметил, что в последнее время китайские власти все чаще удаляют из открытого доступа ряд важных данных, а другие произвольным образом меняют. Инвестор из Гонконга указал, что действия Пекина снизят доверие, потому что отсутствие информации делает вложения значительно более рискованным делом.

Такая политика уже привела к резкому падению акций китайских технологических гигантов. На этой неделе из десятки крупнейших компаний мира выпала китайская Tencent, уступившая NVidia. Ранее топ-10 покинула Alibaba, с которой началась атака на крупнейшие компании КНР.

В середине августа председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что самые богатые компании должны делиться своими доходами с остальными гражданами. С практической точки зрения это означает, что те должны вкладывать часть прибыли в государственные инфраструктурные проекты.

Российские власти также пытаются найти деньги для инфраструктурных проектов у бизнеса, в том числе с помощью договоренностей, пошлин и повышения налогов. В четверг, 16 сентября, источник ТАСС сообщил, что основным вариантом изъятия сверхдоходов у металлургов считается повышение сбора на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до шести процентов.

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