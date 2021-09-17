Китайской экономике предсказали застой

В августе экономический рост Китая резко замедлился. Тенденция сохранится в третьем квартале. Застой в экономике предсказал главный экономист Market Securities Кристоф Барро, сообщает Bloomberg.

По мнению экономиста, причиной резкого замедления роста в третьем квартале станет распространение «дельта»-штамма коронавируса, так как правительство принимает жесткие меры по сдерживанию его распространения. Кроме того, усиление ограничений на приобретение собственности приведет к застою в экономике.

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Барро прогнозирует рост на 0,3 процента в третьем квартале по сравнению со вторым, что гораздо ниже медианной оценки 1,1 процента в опросе экономистов Bloomberg. Экономист оценит прогноз экономического роста ниже восьми процентов в год, если в четвертом квартале случится еще одна вспышка «дельта»-штамма коронавируса. При этом правительство Китая ожидает рост на уровне более шести процентов в год. Во втором квартале ВВП Китая вырос на 7,9 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 1,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Данные по третьему кварталу будут опубликованы 18 октября.

После вспышки «дельта»-штамма в июле Пекин ввел новые жесткие ограничения на поездки, чтобы сдержать распространение вируса. Тем не менее в южной части Китая образовался новый эпицентр заражения. По этой причине ожидается, что ограничения сохранятся, а потребители будут вести себя более настороженно. Правительство продолжит придерживаться политики «нулевого заражения», особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в феврале, считает Барро.