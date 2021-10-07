Китайский застройщик столкнулся с новой угрозой

Один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, находящийся на грани дефолта, столкнулся с новой угрозой. Два крупнейших гонконгских агентства по недвижимости Centaline и Midland Holdings подали в суд на девелопера из-за невыплаченных комиссий, сообщает Reuters.

В сентябре Centaline подало иск против Evergrande, чтобы взыскать 3,1 миллиона гонконгских долларов (398,12 тысячи долларов) в счет просроченных комиссионных. Вместе с тем, Midland Holdings требует неоплаченную комиссию в размере 43,45 миллиона гонконгских долларов (5,58 миллиона долларов) за два объекта в Гонконге. Один из руководителей Centaline сообщил, что агентство также подало иск против Evergrande в суд Гуанчжоу на юге Китая.

Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил, что стабильности административного района ничего не угрожает, так как на долги застройщика приходится всего 0,05 процента от всех банковских активов, что составляет 14 миллиардов гонконгских долларов.

Общий долг Evergrande составил 305 миллиардов долларов. Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Evergrande пообещал как можно скорее выплатить долги своим поставщикам и подрядчикам на материковом Китае. В некоторых случаях девелопер предлагал квартиры или другие объекты недвижимости. Инвесторы насторожены из-за того, что в случае дефолта пострадает сектор недвижимости Китая, банки и экономика в целом. Вместе с тем, Evergrande приостановил торговлю акциями и структурированными финансовыми инструментами на бирже в Гонконге в ожидании объявления о крупной сделке.