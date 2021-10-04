Названа причина приостановки торгов одного из крупнейших застройщиков Китая

Торги китайской Evergrande приостановили в Гонконге в ожидании объявления о крупной сделке

Один из крупнейших застройщиков Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге в ожидании объявления о крупной сделке . Об этом сообщает РИА Новости.

«Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке», — говорится в заявлении гонконгской биржи.

Ранее China Evergrande Group сообщила о приостановке торговли акциями и структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании.

Азиатский фондовый рынок оказался под ударом из-за долгов девелопера China Evergrande и на фоне кризиса в связи с распространением «дельта»-штамма коронавируса. В ходе торгов Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) достиг нового 11-месячного минимума и снизился на 0,3 процента к середине сессии, а ранний рост акций банков и недвижимости немного снизился. Снижение прибыли привело к дефициту в бюджетах.