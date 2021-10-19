Китайский рынок недвижимости начал рушиться

Китайский застройщик Sinic объявил о дефолте по облигациям на 246 миллионов долларов

Из-за долгов крупнейшего застройщика в Китае Evergrande рынок недвижимости страны начал рушиться, сообщает Financial Times.

О дефолте по облигациям на 246 миллионов долларов объявил девелопер Sinic, который пропустил крайний срок выплаты 18 октября. До него о дефолте объявил застройщик Fantasia Holdings, поскольку не выплатил проценты по облигациям на 206 миллионов долларов. Рейтинговое агентство Fitch заявило, что девелопер Modern Land продлил срок выплаты по облигациям, чтобы избежать дефолта, учитывая ограниченную ликвидность.

Стоимость заимствований на азиатском рынке облигаций для рискованных эмитентов резко выросла. Причиной послужил застройщик Evergrande с крупнейшим среди девелоперов во всем мире долгом, который составил 305 миллиардов долларов. Пекин опасается, что потенциальный дефолт Evergrande повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. По словам экспертов, на рынке недвижимости Китая сработал «эффект домино» .

Крайний срок, когда Evergrande должен выплатить проценты по облигациям, наступит 23 октября. Изначально Evergrande не выплатил проценты по долларовому долгу 23 сентября, после чего последовал 30-дневный льготный период.

Официальные данные показали, что рынок недвижимости Китая вырос на 8,2 процента в период с января по сентябрь 2021 года, но снизился на 1,6 процента в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сокращение стало первым с начала пандемии COVID-19.

Бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ) Рагурам Раджан предупредил китайское правительство о риске совершения большой ошибки. По его словам, самый большой сектор, который Пекин пытается реформировать, — это рынок жилья. Власти приняли меры по сдерживанию роста цен на недвижимость, в частности, за счет сокращения финансирования застройщиков с крупной задолженностью. Раджан отметил, что такой шаг ненадежен в краткосрочной перспективе. По его мнению, подобно Evergrande, другие застройщики могут столкнуться с угрозой дефолта.