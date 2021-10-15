Назван главный риск для китайской экономики

Основной риск для Китая связан с дальнейшим ухудшением ситуации в секторе недвижимости, которое будет оказывать воздействие и на другие секторы экономики, говорится в исследовании международной страховой компании Euler Hermes (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Конечный спрос, создаваемый сектором недвижимости, составляет около 25 процентов ВВП Китая, отмечают эксперты. Также аналитики назвали главный внешний риск для КНР. Он носит геополитический характер, возобновилась напряженность в Тайваньском проливе и в отношениях с США. Но вероятность реального конфликта оценивается Hermes как низкая.

Компания понизила прогноз темпов роста китайского ВВП с 8,2 до 7,9 процента в 2021 году и с 5,4 до 5,2 процента в следующем. Эксперты считают, что замедление темпов экономического роста в Китае может привести к дальнейшему повышению мировых цен на сырье, увеличить задержки поставок и усугубить сокращение производства в США и Европе. Также могут пострадать экспортеры в Китай, особенно те, которые работают со строительным и металлургическим секторами.

Один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande находится на грани дефолта. Его общий долг составил 305 миллиардов долларов. Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.

