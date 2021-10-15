Крупнейший застройщик Китая столкнулся с новыми трудностями

Китайский оператор недвижимости Yuexiu Property передумал покупать расположенное в Гонконге здание штаб-квартиры крупнейшего девелопера страны Evergrande из-за слухов о его скором банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Застройщик столкнулся с новыми трудностями на фоне финансовых проблем.

Evergrande Group выставила на торги штаб-квартиру China Evergrande Center, чтобы погасить часть долгов по кредитам, общая сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов. На этой неделе застройщик пропустил третий раунд выплаты процентов по международным облигациям.

Сделка оценивалась в 1,7 миллиарда долларов. Yuexiu отказалась от покупки здания, опасаясь, что не сможет завершить операцию из-за долговых проблем продавца. Evergrande купила здание в 2015 году за рекордные для объектов недвижимости 1,61 миллиарда долларов.

О проблемах Evergrande стало известно в сентябре 2021 года, когда компания перестала справляться с выплатой кредитов. Вслед за ней начали рушиться другие китайские компании. В конце сентября акции застройщика Sinic рухнули на 87 процентов в ожидании дефолта Evergrande. Поначалу власти Китая решили не вмешиваться в ситуацию с Evergrande, однако затем призвали других девелоперов приобрести часть активов компании.