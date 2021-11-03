Финансист назвал способ разбогатеть на росте банковских ставок

Финансист, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин рассказал в интервью РИА Новости о способах заработка на росте банковских ставок. По его словам, для начала стоит рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных денег на банковские вклады в зависимости от целей и горизонтов инвестирования.

По мнению эксперта, большую долю средств можно направить на долгосрочный вклад под максимальную процентную ставку, а небольшую часть накоплений — на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия. Это позволит иметь доступ к средствам в любой момент без потери процентов в случае, если понадобится срочно снять деньги с вклада.

Кроме того, можно разделить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. В таком случае вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из счетов, потеряв проценты только с этой части инвестиций, а не от всей суммы.

«Если же деньги клиенту в течение срока вклада не понадобятся, то он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения», — добавил Бородкин.

1 ноября стало известно, что ставки по вкладам в России превысили восемь процентов годовых на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процентов. Таким образом они могут догнать инфляцию, которая по итогам октября может составить не менее восьми процентов. О росте доходности по вкладам заявили сразу несколько банков из топ-50.

