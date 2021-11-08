Названы причины лишения пенсии в России

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Как уточняет «Московский комсомолец», начисление средств может быть приостановлено по четырем причинам.

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Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.

Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста. Если получатель обучается на очной форме, начисление средств продлевают до 23 лет. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода. В течение этого периода житель России должен предоставить в ПФР документы, подтверждающие право на получение пенсии.

Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. По ее словам, пенсии проиндексируют на 1,3-1,5 процента выше базового уровня, который составляет 4,4 процента.