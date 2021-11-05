Иностранцам рассказали об обнулении пенсий с 2023 года

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года. Ее слова передает агентство «Прайм».

Как объяснила экономист, Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Однако на данный момент создается единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранцам, у которых истек вид на жительство (ВНЖ), будут оперативно прекращать выплачивать пенсии.

В начале 2000-х годов, после судебных прецедентов, Верховный суд дал разъяснил, что для получения пенсии иностранным гражданином необходим вид на жительство. Кроме того, работнику надо быть устроенным по официальному трудовому договору не менее 6 месяцев непрерывно, а работодателю — платить страховые взносы за работника.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Она уточнила, что речь идет о базовом уровне инфляции.