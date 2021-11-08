В Госдуме оценили условия для лишения россиян пенсии

Условия, при которых Пенсионный фонд России (ПФР) может временно лишить россиян пенсии, на сегодняшний день являются необходимыми и достаточными. Такое мнение высказала каналу «Дума ТВ» депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат объяснила, что чаще всего решение о приостановлении выплат пенсий связано с проблемами со справками об обучении. При этом выплаты возобновляются «в самые кратчайшие сроки» после устранения препятствий для получения.
Каждый раз приходится делать запросы в ПФР и восстанавливать право гражданина на получение пенсии, подчеркнула Бессараб. По ее словам, это скорее частные, а не систематические случаи.
Четыре причины
8 ноября в ПФР назвали четыре условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Также пенсии перестают начислять россиянам, которые вовремя не прошли процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.
Кроме того, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста, что является последним условием для невыплаты пенсии. Если получатель обучается на очной форме, начисление средств продлевают до 23 лет. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода, в течение которых гражданин должен предоставить в ПФР документы, подтверждающие право на получение пенсии.
Заставить копить на пенсию
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что к формированию пенсионных сбережений россиян могут подтолкнуть налоговые стимулы. По его словам, стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирование со стороны государства. Греф добавил, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы.
Позже заявление Грефа о способе заставить россиян копить на пенсию оценил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему россияне не используют накопительную часть пенсии. По словам Нилова, корень зла кроется в недоверии к системе, маленьким пенсиям и созданному имиджу негосударственных пенсионных фондов. При этом он также согласился с предложением Грефа простимулировать россиян к формированию пенсионных сбережений.
Нилов сообщил, что в нижней палате на протяжении нескольких лет ведется работа с правительством и Центробанком по реформированию системы обязательного пенсионного страхования с целью вывода из нее накопительной части и перевода в добровольный формат. Однако кроме обсуждений пока никаких законодательных предложений не поступило, добавил политик.
Повышение пенсий в России
В начале ноября первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. По ее словам, в бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4 процента.
Также Перминова сообщила, что повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента, речь идет о базовом уровне инфляции. Глава Минфина Антон Силуанов ко второму чтению проекта бюджета намерен продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, заключила она.
В последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года — на 0,4 процента, следует из данных Росстата. После этого в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.
Статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую в сентябре получили пенсионеры. Без их учета номинально пенсии в России за девять месяцев выросли на 5,5 процента, но такой рост оказался ниже инфляции.