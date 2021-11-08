В Госдуме оценили основания для приостановки выплаты пенсии

Условия, при которых Пенсионный фонд России (ПФР) может временно прекратить выплачивать пенсии, являются достаточными и без них обойтись нельзя, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Думой ТВ».

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Депутат отметила, что чаще всего решение о приостановлении выплат пенсий связано с проблемами со справками об обучении или о потере кормильца. По словам Бессараб, трудности в процессе назначения пенсии могут возникнуть из-за того, что иностранными образовательными организациями не была принята единая форма документов об обучении.

В таком случае ПФР каждый раз запрашивает информацию в учебном учреждении, после чего восстанавливает право на получение пенсии в кратчайшие сроки.

Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства. Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста.

