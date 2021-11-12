В ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов

В Пенсионном фонде (ПФР) россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий. Они могут случиться если при оформлении пенсии будет предоставлен неполный пакет документов, указывает Ura.ru.

В фонде указали, что для того, чтобы пенсия была назначена без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. «После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — предупредили там.

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Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.

Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста. Если получатель обучается на очной форме, начисление средств продлевают до 23 лет. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода.