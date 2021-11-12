В России для самозанятых придумали единый пенсионный план

Российские органы власти и представители рынка придумали единый негосударственный пенсионный план для самозанятых, работающих на крупные экосистемы. Инициатива о его введении обсуждалась в четверг, 11 ноября, на совещании на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы совещания.

Речь идет о платформенной занятости — новом сегменте трудового рынка, где физическое лицо выступает не в качестве наемного сотрудника, а как посредник между платформой и конечным получателем услуги. Как правило, таких работников оформляют как самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

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При этом если ИП обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение, то самозанятые нет. По данным Федеральной налоговой службы, 99 процентов работающих на себя не копят самостоятельно на старость, поэтому могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. В этой связи на совещании была предложена идея о создании единого негосударственного пенсионного фонда для самозанятых.

Предполагается, что платформы с согласия занятого будут удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направлять их на единый счет занятого в НПФ. Также компании смогут делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии работник получит выплаты независимо от страны как по достижении пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.

Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен. При этом они смогут взять в долг из этих денег.

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Как следует из документов, в таком решении есть и минусы: увеличение административной нагрузки на платформы и риск отказа самозанятых от участия в пенсионном плане.

Ранее Глава Минтруда России Антон Котяков спрогнозировал увеличение количества самозанятых граждан в стране в два раза к 2024 году. Сейчас в стране таким статусом обладают около три миллиона человек. По прогнозам, через три года число самозанятых граждан достигнет 5-6 миллионов, и, уточнил глава Минтруда, к 2030 году количество самозанятых в России может достигнуть 10-11 миллионов.

Статус самозанятости ввели в России с 2019 года. Сначала зарегистрировать свою деятельность по новому режиму и платить налог на профессиональный доход (НПД) можно было только в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. С осени 2020 года закон для самозанятых распространился на всю страну. Ставка НДП при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.