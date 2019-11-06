Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Избившая голодного ребенка россиянка оказалась работницей детского сада
Убийство ребенка в детсаду привело к отставке директора и чиновницы
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих
Школьные учителя поделились непристойными историями из своей практики
Обнаженная боец UFC прикрылась двумя чемпионскими поясами и взволновала фанатов
Названо идеальное место для жизни в России
Женщины раскрыли мужчинам глаза на тайные намеки на близость
Новости партнеров

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Перейти в «Мою Ленту»

Три четверти россиян, живущих в крупных городах, не откладывают деньги на будущую пенсию. Такие выводы следуют из опроса Райффайзенбанка, результаты которого опубликовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно результатам опроса, регулярно откладывают на старость только 8,3 процента респондентов. Еще 16,3 процента делают сбережения при наличии свободных денег. 36,9 процентов признались, что хотели бы откладывать средства, но пока не имеют такой возможности. Остальные 38,6 процентов респондентов заявили, что не делают сбережений.

Большинство тех, кто все же откладывает деньги на будущее, предпочитают делать это с помощью депозита или накопительного счета — так делают 39,2 процента опрошенных. Еще 28,5 процентов вкладывают средства в ценные бумаги. Заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами 16,5 процентов респондентов.

Опрос проводился летом 2019 года в 14 крупных городах России. Всего в исследовании участвовала тысяча человек в возрасте от 20 до 50 лет.

29 октября стало известно, что Центробанк и Министерство финансов России разработали гарантированный пенсионный план (ГПП) — новую концепцию пенсионной системы страны. Как отмечалось, она будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, с 2019 года уплачивающих специальный налог.

Система ГПП должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственным пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, в ведении ПФР останутся только страховые пенсии россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы
Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 5 ноября

Раздевай и властвуй

Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
08:36Сегодня

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

08:17Сегодня

Названы опасные марки куриных рулетов

06:02Сегодня

Нефти предсказали сложные времена

Экономика00:08 1 ноября

На Берлин

Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
05:18Сегодня

Основателя «Тараса Бульбы» пожалели и выпустили из тюрьмы раньше срока

04:37Сегодня

США захотели перехватить у Китая ведущую украинскую компанию

04:01Сегодня

На фоне переговоров по транзиту «Нафтогаз» занял много денег

Экономика00:1631 октября

На крыльях войны

США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
03:41Сегодня

Россияне согласились работать лучше при четырехдневке

03:00Сегодня

Раскрыты подробности крупнейшей сделки в истории

23:08 5 ноября

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Россия
Избившая голодного ребенка россиянка оказалась работницей детского сада
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Убийство ребенка в детсаду привело к отставке директора и чиновницы
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Любимые завтраки россиян сочли опасными
«Дети не выбирают, когда им заболеть»
 
Устроившего бойню в Забайкалье солдата сочли любителем компьютерных игр
Все материалы
Мир
Российский патруль забросали камнями в Сирии
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Связанный с «Аль-Каидой» лидер боевиков ликвидирован в Африке
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
В США заявили о необходимости признать Крым российским
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
В Киеве заявили о требующем «крови и посадок» народе
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украинским прокурорам устроят тест на интеллект
Все материалы
Экономика
У россиян не нашли накоплений на пенсию
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Названы опасные марки куриных рулетов
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Нефти предсказали сложные времена
Все материалы
Силовые структуры
Инвалида вынудили признаться в двойном убийстве и год продержали в СИЗО
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Россиянина заподозрили в убийстве школьницы из-за мобильного телефона
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
Все материалы
Наука и техника
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания»
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Сербия передумала покупать российские С-400
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
Все материалы
Спорт
Обнаженная боец UFC прикрылась двумя чемпионскими поясами и взволновала фанатов
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
Призерка чемпионата мира по гимнастике рассказала об опыте работы в порно
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Российским игрокам НХЛ предрекли пропуск Олимпиады-2022
Все материалы
Культура
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Майкл Флетли и Lord of the Dance«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах о невероятных россиянах
Мэттью Макконахи завел Instagram в честь своего 50-летия
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Умер актер Петр Смидович
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьные учителя поделились непристойными историями из своей практики
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Женщины раскрыли мужчинам глаза на тайные намеки на близость
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Стали известны новые жертвы кибермошенников
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Молодожены отменили свадьбу, забрали деньги и привели в ярость гостей
Все материалы
Ценности
Aston Martin впервые в своей истории представил мотоцикл
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Елизавета II отказалась от натурального меха
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Водительские права Брежнева оценили в 1,5 миллиона рублей
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала
Все материалы
Путешествия
Туристка целовалась с незнакомцами ради эффектных фото и прославилась
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Выросшим в украинском поезде гигантским грибам нашли объяснение
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Принц Гарри пересел в экономкласс из-за скандала с Меган Маркл
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристов выгнали с круизного корабля из-за слишком громкого секса
Все материалы
Из жизни
Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Молниеносная реакция сотрудника метро спасла пьяного пассажира от гибели
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Мужчина погиб в битве за бургер
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Медработник хранил на компьютере коллекцию детского порно и попал в тюрьму
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
Названо идеальное место для жизни в России
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Названы главные угрозы дачам россиян зимой
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Пожить в Сочи предложили за пять тысяч рублей в месяц
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Москве начался жилищный бум
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы