Минтруд спрогнозировал удвоение числа самозанятых россиян

Число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

Сейчас в стране таким статусом обладают три миллиона человек. По прогнозам, через три года число самозанятых граждан достигнет 5-6 миллионов, и, уточнил глава Минтруда, к 2030 году количество самозанятых в России может достигнуть 10-11 миллионов.

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В июне Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала, сколько несовершеннолетних в возрасте до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых и выплачивают соответствующий налог. Официально оформили свой заработок более 30 тысяч подростков. Больше всего самозанятых несовершеннолетних россиян на данный момент в Магаданской области. Самому пожилому россиянину, который решил работать на себя и платить налоги, 96 лет. Всего по стране около 79 тысяч самозанятых старше 60 лет.

Статус самозанятости ввели в России с 2019 года. Сначала зарегистрировать свою деятельность по новому режиму и платить налог на профессиональный доход (НПД) можно было только в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. С осени 2020 года закон для самозанятых распространился на всю страну. Ставка НДП при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.

Самозанятым доступны далеко не все виды деятельности. В мае 2021 года уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снять с самозанятых ряд ограничений, в том числе на продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке, предоставление услуг такси.