В России подсчитали самозанятых подростков

Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала, сколько несовершеннолетних в возрасте до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых и выплачивают соответствующий налог. Их точное количество назвал глава ведомства Даниил Егоров в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), пишут «Ведомости».
Официально оформили свой заработок более 30 тысяч подростков. Больше всего самозанятых несовершеннолетних россиян на данный момент в Магаданской области, отмечает руководитель ФНС.
Самому пожилому россиянину, который решил работать на себя и платить налоги, 96 лет. Всего по стране около 79 тысяч самозанятых старше 60 лет.
Егоров указал на то, что большую долю среди самозанятых занимают мужчины — их 61 процент против 39 процентов женщин. Последние чаще всего регистрируют свои услуги по бухгалтерии, дизайну и репетиторству, деятельность в сфере бьюти-индустрии и модельного бизнеса. Мужчины в большинстве своем узаконивают услуги грузчика, ремонта автомобилей и сантехники.
По заявлению чиновника, с введения новой формы налогового учета для работающих на себя граждан самозанятыми зарегистрировались 2,4 миллиона россиян. Всего они заработали 430 миллиардов рублей, пополнили бюджет на 12 миллиардов рублей.
Статус самозанятости ввели в России с 2019 года. Сначала зарегистрировать свою деятельность по новому режиму и платить налог на профессиональный доход (НПД) можно было только в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. С осени 2020 года закон для самозанятых распространился на всю страну. Ставка НДП при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.
Самозанятым доступны далеко не все виды деятельности. В мае 2021 года уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снять с самозанятых ряд ограничений, в том числе на продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке, предоставление услуг такси.