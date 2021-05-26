В России предложили ввести новую форму занятости

В России необходимо ввести и законодательно закрепить новый формат занятости, когда человек является не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг (например, трудится доставщиком еды или таксистом). Такое предложение содержится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет РБК.

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В настоящее время занятые в такой экономике являются «фиктивно самозанятыми», потому что при подключении к платформе оформляется, например, ИП. Другой вариант — работа без оформления. Однако эти пути вынуждают человека искать варианты легального входа на рынок труда, отмечают эксперты.

Они считают возможным появление «независимых работников», которые получат право на коллективное представительство интересов, но будут выведены из-под регулирования продолжительности рабочего времени и минимальной оплаты труда.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что к концу текущего года рынок труда сможет вернуться к докризисному уровню. В прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента.

В мае в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых ряд ограничений. В настоящее время они не могут продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Также нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении), заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. Если же убрать подобные ограничения, это позволит ускорить темпы обеления рынка труда в стране, считают эксперты.