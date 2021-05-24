В России предложили отменить ряд ограничений для самозанятых

В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых ряд ограничений. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас самозанятые не могут продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Также нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении), заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. Если же убрать подобные ограничения, это позволит убыстрить темпы обеления рынка труда в стране. К тому же, нет ничего «плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство», уверена омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян.

Также самозанятые также заметно ущемлены в социальном плане. В частности, у них нет возможности добровольно платить взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, они оказываются незащищенными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы или декретного отпуска.

30 апреля стало известно, что почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании. Респондентов, работающих на себя неофициально, пугает обязанность уплаты налогов, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд. Также в новом статусе самозанятых опрошенные видят проблемы с кредитованием. Не готовы пока согласиться на регистрацию занятости бизнесмены без российского гражданства и те, что не вышли на постоянный доход.

Ранее Общероссийский народный фронт выяснил, что у самозанятых россиян возникли проблемы в судах, которые из-за отсутствия практики с их участием принимают решения не в их пользу. Часто потерявшие во время пандемии доходы самозанятые не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда расцениваются в качестве доказательства размера дохода. Кроме того, статус самозанятого может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

В качестве меры борьбы с неформальной занятостью в России был введен налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Как пилотный проект он появился в 2019 году сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Самозанятыми в России стали в основном таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты. Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов. По разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 миллионов человек, указал Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo.com.