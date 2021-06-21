Российских курьеров и репетиторов решили защитить

На фоне развития цифровых платформ в России могут появиться новые формы занятости, пишут «Известия» со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты. Ведомство решило предложить поправки в законодательство, благодаря которым курьеры, репетиторы и таксисты, работающие через онлайн-сервисы, получат возможность оформить отпуск, больничный или декрет.

Минтруд и партия «Единая Россия» обсуждают с представителями бизнеса механизмы, которые обеспечат социальную защищенность этих работников. Большинство таких граждан регистрируются как самозанятые, но это лишь предполагает определенный налоговый режим и не является полноценной формой отношений между исполнителем и заказчиком.

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За последние восемь месяцев число тех, кто оформил соответствующий статус, выросло примерно на миллион — до 2,4 миллиона человек, говорил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. Министр обращал внимание на то, что у них нет пенсионных накоплений, социальных гарантий в связи с утратой заработка или несчастным случаем, больничных выплат и оплачиваемого отпуска.

Регулирование трудовых отношений, связанных с цифровыми экосистемами, действительно обсуждается с представителями бизнеса, подтвердили изданию в Министерстве экономического развития. В дискуссиях участвуют «Яндекс.Go», площадки «Профи.ру» и YouDo, рассказали представители этих компаний.

На проблему социальной незащищенности самозанятых в конце мая указывали и в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Новый формат занятости для тех, кто не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и получателем услуг, предлагали ввести в России специалисты Высшей школы экономики. Эксперты считают, что таким гражданам надо дать право на коллективное представительство интересов, при этом не регулируя продолжительность рабочего времени и минимальной оплаты труда.