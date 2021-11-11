В Госдуме предложили увеличить пенсии за счет чиновников

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить пенсии за счет средств, выделяемых на премии для чиновников. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 миллиардов рублей. Предлагаем сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290», — заявил Миронов. Депутат Госдумы предложил 68 миллиардов из сэкономленной суммы направить на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, а 16 миллиардов — на индексацию пенсий военным пенсионерам.

Также Миронов предложил выделить дополнительные 40 миллиардов на образование. Таким образом депутат хочет повысить финансирование отрасли до 7 процентов от совокупных расходов бюджета. Партия Миронова хочет направить 20 миллиардов рублей на культуру, по 10 миллиардов — на охрану окружающей среды и поддержку региональной науки, 100 миллиардов — на инфраструктурные проекты в регионах.

Ранее в октябре Миронов выступил с предложением вернуть россиянам пенсионные накопления, замороженные в 2014 году. По мнению депутата, после заморозки накопительная часть потеряла смысл. Мироном отметил, что деньги граждан лежат «мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль». Депутат призвал власти признать провал накопительной системы и вернуть средств россиянам.