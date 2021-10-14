Россиянам предложили вернуть «замороженные» пенсии

Россиянам предложили вернуть пенсионные накопления, замороженные в 2014 году. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит Ura.ru.

По его мнению, после заморозки накопительная часть потеряла всякий смысл. «Если никто не решается реформировать и приводить в порядок пенсионную систему, давайте хотя бы вернем гражданам накопления, сформированные до 2014 года. Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — прокомментировал Миронов и призвал власти страны признать провал накопительной системы и вернуть людям деньги.

Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (6 процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается. В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. В силу закон вступил с 1 января 2021-го.

Ранее в октябре председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, пойти подрабатывать. По мнению Рязанского, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Однако политик также отметил, что почти у каждого пенсионера есть некоторая сумма в виде «заначки».