Деньги коррупционеров отдадут российским пенсионерам

В бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачислять деньги, которые были конфискованы у коррупционеров. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании, говорится на официальном сайте верхней палаты.

По словам заместителя председателя Комитета СФ Елены Бибиковой, также Пенсионный фонд пополнится средствами от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. ПФР распределит эти деньги на пенсии, также часть отдадут на социальные выплаты и пособия.

Документ разработали депутаты от ЛДПР. Инициативу уже дважды отклоняли из-за отрицательного отзыва кабмина. В настоящий момент бюджет ПФР формируется из страховых взносов, денег из федерального бюджета и других источников.

Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Это происходит, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения выплат — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства. Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста.