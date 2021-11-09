ПФР разместил почти миллиард рублей пенсионных накоплений в депозиты

ПФР разместил 975 миллионов рублей пенсионных накоплений в депозиты по ставке 8,05%

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил 975 миллионов рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты по ставке 8,05 процента. Аукцион прошел на Московской бирже, сообщается на сайте ПФР.

«На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05 процента годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря», — говорится в сообщении.

Кроме того, ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы.

Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство.