В ПФР назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

ПФР: пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен до 50 лет

Многодетные матери, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно. О способе снизить пенсионный возраст на три-десять лет говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

В фонде рассказали, что женщины, которые родили троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом женины, родившие пять или более детей, имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.

Ранее сообщалось, что российские власти решили упростить порядок получения пенсий для некоторых категорий граждан. С 2023 года выплаты по потере кормильца будут назначаться без заявления. В Минтруде рассказали, что по новым правилам страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним будут назначаться со дня смерти кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра.