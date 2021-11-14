В Госдуме рассказали о специальных льготах для одиноких пенсионеров

Депутат Госдумы Стенякина: одинокие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что одинокие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, льготный проезд в общественном транспорте, лекарства и услуги стоматолога. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

По ее словам, для лиц пенсионного возраста, которые живут одни, предусмотрено социальное обслуживание на дому и выгодные условия по ЖКХ.

«Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения», — отметила депутат.

Также Стенякина добавила, что если у человека размер пенсии не достигает прожиточного минимума, то к ней автоматически подключается доплата.

Ранее в октябре в Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на автомобили, которые им принадлежат. С такой инициативной выступил депутат Иван Сухарев — он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Речь идет об автомобилях, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.