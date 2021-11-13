В Госдуме предложили ввести социальные продуктовые карты

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России социальные продуктовые карты для пенсионеров, семей с детьми и безработных, на которые можно покупать только отечественные товары. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все готово для создания социальных карт с "окрашенными" деньгами. Мы призываем Минтруд распространить эту практику, чтобы государство могло помогать безработным, пенсионерам и семьям с детьми», — написал политик. Он также отметил, что подобная мера станет хорошим подспорьем как для граждан, так и для бизнеса.

Ранее депутат ГД предложил увеличить пенсии за счет средств, выделяемых на премии для чиновников. По его словам, партия хочет обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников и сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290. Сэкономленные 68 миллиардов предлагается направить на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, а 16 миллиардов — на индексацию пенсий военным пенсионерам.