Минтруд назвал способ начать получать пенсионный стаж с 14 лет

Минтруд: пенсионный стаж можно получать с 14 лет за счет ухода за пожилым человеком

Подростки могут начать получать пенсионный стаж с 14 лет, если официально с согласия родителей оформят в Пенсионном фонде России (ПФР) уход за пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет. Такое способ в своем Telegram-канале назвал Минтруд.

С 16 лет граждане вправе оформлять уход самостоятельно, но для этого они должны быть трудоспособными, неработающими и не состоять на учете в службе занятости. Оформить такой уход также не сможет человек, который сам является пенсионером.

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Не имеет значения, вместе проживают граждане или нет. Также для получения стажа тот, кто ухаживает, не обязан быть родственником пенсионера. Уход будет учитываться в будущем при формировании стажа — за каждый год станут начислять по 1,8 балла.

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