В России предложили полностью отказаться от мигрантов

Идея о разработке плана по отказу от строителей-мигрантов, предложенная московскими властями, должна быть принята и в других регионах и отраслях. Такое мнение высказал руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

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«В Москве осознали, что на стройках можно обойтись без мигрантов, если использовать современную технику и поднять зарплату местным, — заявил Миронов. — Мы предлагаем поступать так же во всех регионах и отраслях». Отказ от мигрантов нужно распространить на сельское хозяйство, ретейл, логистику, считает политик. Он предположил, что все эти отрасли будут развиваться быстрее, если поднять зарплаты работников.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил о планах столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки. Он привел в пример Китай, Финляндию и Великобританию, где рабочих не привозят из-за границы и платят им больше в сравнении с Россией.

Экономист Алексей Коренев, в свою очередь, заявил, что для полного отказа от мигрантов на московских стройках необходимы серьезные финансовые вложения, нацеленные на увеличение оплаты труда и закупку качественного оборудования. В противном случае заинтересовать горожан не удастся, указал он.