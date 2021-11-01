В Госдуме заявили о хороших шансах Москвы отказаться от мигрантов

У Москвы есть хорошие шансы, чтобы осуществить план властей и отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. Подобные прогнозы связаны с высоким спросом на работу в столице. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам зампредседателя, жители регионов из-за отсутствия рабочих мест дома стремятся трудоустроиться в Москве, в том числе на стройках. Однако самостоятельный поиск работы связан с риском быть обманутым работодателем. В качестве решения вопроса Разворотнева увидела прозрачные договоренности между столицей и регионами, которых нет на данный момент.

Зампредседателя предложила привлекать работников из регионов и в сферу капремонта. Она также захотела возродить ремонтно-строительные госучреждения и перейти на информационное моделирование зданий (BIM). «Проектирование и контроль онлайн действительно позволяет экономить. Конечно, нужно развивать историю с подтверждением профессиональной квалификации рабочей. В целом это мировая тенденция — повышать квалификацию, производительность труда, она у нас еще достаточно низкая в стране, особенно в строительстве», — отметила Разворотнева.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки. Он привел в пример Китай, Финляндию и Великобританию, где рабочих не привозят из-за границы и платят им больше в сравнении с Россией.