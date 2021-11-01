Профессор оценил шансы Москвы отказаться от мигрантов

Профессор Сафонов: после отказа от мигрантов в Москве компании оптимизируют работу

Если в Москве откажутся от труда мигрантов, компании, которым не хватает сотрудников, будут оптимизировать процессы. Так оценил шансы не привлекать к работе в столице мигрантов профессор, проректор по стратегии и работе с органами власти Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает «Говорит Москва».

«В нынешних условиях будет микс. Какие-то компании, испытывающие нехватку кадров, постараются автоматизировать процессы. В основном сейчас компании стремятся закрыть дефицит мигрантами», — заявил Сафонов.

Он объяснил, что для этого заключаются соглашения с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, где проводится набор работников.

Профессор подчеркнул, что важно развивать высококвалифицированный труд, так как дешевая рабочая сила приводит к падению развития экономики и низкой платежеспособности населения.

По словам Сафонова, самым перспективным вариантом является разработка плана, который повысит производительность труда и увеличит зарплату.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. По его словам, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов.